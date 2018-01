Las mejores series españolas del 2017

Ministerio del tiempo

Aunque no es realmente del 2017 sí es cierto que es una serie que se ha extendido a lo largo de los últimos años. Desde su estreno, parece que el público determinó que sería una de las grandes series de todos los tiempos y nunca mejor dicho. Más que nada porque en ella, los protagonistas viajaban a otras épocas, donde los nombres más importantes del mundo de la literatura o cultura aparecían.

En un primer momento vimos cómo Rodolfo Sancho se hacía con el gran protagonismo, pero tiempo después, la llegada de Hugo Silva también nos cautivó. El último episodio fue en noviembre del 2017 y no se sabe si va a volver en una nueva temporada. Aunque por el momento las expectativas no son muy positivas, debido a las bajas audiencias de los últimos episodios. ¡Seguro que has disfrutado con una serie como ésta en numerosas ocasiones!.