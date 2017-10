Las citas más raras de First Dates

Una de las citas más tensas

Existen muchas parejas que no han sentido ningún tipo de atracción en una cita a ciegas, ya que no tienen ningún gusto similar. Pero muy pocas se han tratado tan mal como Judit y Armando. La pareja que se presentó en First Dates parecía no tener absolutamente nada en común, y se lo hacían saber constantemente, con insultos y comentarios tajantes que nos dejaron a todos boquiabiertos.

Desde un primer momento, Judit le pidió a Sobera un cambio de pareja, pero eso no fue posible. La chica fue clara al decir que no le atraía el físico de su cita, y Armando admitió que no es amante de las mujeres con tatuajes. La cita fue un completo desastre, y nosotros aplaudimos a Armando por aguantarse tantos insultos por parte de Judit, cosa que pocos pudimos haber hecho.