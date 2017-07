Las 20 series de dibujos de los 80 que echaban en TVE1

Noeli

Noeli era una serie de dibujos de los 80, en concreto del año 1984. Seguro que su canción de cabecera no te la has podido quitar en ningún momento. No es para menos. Son de esas sintonías que quedan grabadas en nuestra cabeza aunque pasen los años que pasen. Eran tan solo 23 episodios. La trama se desarrolla en la época invernal y en Laponia. La pequeña vive con su abuelo y ayuda a los gnomos a fabricar los regalos durante el día.

A pesar del nombre de la serie, la protagonista no se llama Noeli sino, Elisa. Su abuelo era Elías y el bosque, Joulupukki. Seguro que después de todos estos datos, ya en tu cabeza se abrirán numerosos recuerdos. Aunque muchas personas siguen sin acordarse de ello pero sí de la canción.