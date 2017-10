Las 10 peores comidas preparadas en MasterChef

León come gambas

Una de las peores comidas preparadas en MasterChef, pero que al mismo tiempo tuvo un éxito rotundo, ha sido el león come gambas. Sin duda, uno de los platos más virales de las ediciones del concurso. En este caso, nos situamos en la tercera edición del programa. Alberto es un joven estudiante que era muy perfeccionista. Lo que más le gustaba hacer era la repostería.

Pero en esta ocasión se atrevió con el llamado León come gambas y desde luego triunfó. No en el programa, porque fue expulsado del mismo, pero sí que lo hizo en las redes. Un contenido que se volvió viral por la originalidad del plato que con tanto esmero realizó el concursante. Un plato que podemos decir que llevaba desde gambas a pimientos, fresas o tomate y como no, una patata cocida que daba gran representación al resultado final.