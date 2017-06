Las 10 películas de terror más impresionantes que puedes encontrar en Netflix

Las películas de terror más impresionantes no podían estar sino en Netflix. La plataforma apuesta por todo tipo de géneros así que, uno de los que más gustan es éste. Si todavía no sabes muy bien qué títulos te puedes encontrar, entonces no te pierdas la selección que hemos hecho para ti. Una manera de sacar toda nuestra valentía y atrevernos a disfrutar con este cine.

Un cine con el que seguro que a muchos les pondrá la piel de gallina. Las películas de terror más impresionantes nos traen numerosos momentos únicos. Algunos de ellos quizás te suenen un poco, pero otros, harán que disfrutes de principio de la película, hasta su fin. ¡Apunta todos estos títulos y descubre sus tráilers!.