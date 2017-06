Las 10 mejores películas eróticas hechas en Europa

Untamed Youth

La película data del año 1957. Aunque se crea que fue producida en América, viene de Europa. Claro que en aquella época quizás no siempre se podía mostrar un género de tal éxito. Aún así, la película cuenta la historia de dos hermanas que se van a Estados Unidos. Pero al estar de forma ilegal, las descubren y las llevan a la cárcel.

Para intentar salir de ahí, tienen que buscar la manera que sea posible. Así que, una de ellas intenta ligarse al hijo del juez. Más que erótico, podemos decir que se trata de un juego sensual y a la vez, sexual. Una historia con mucho ritmo que no puedes dejar de ver, si es que todavía no lo has hecho ya.