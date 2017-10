Las 10 mejores películas del siglo XXI

Hoy hacemos un repaso por las mejores películas del siglo XXI. Aunque lógicamente, cada uno tendrá su propio gusto y quizás te falten algunos títulos. Así que, nos encantaría saber tu opinión. Por el momento, cuando hablamos de las mejores películas, está claro que vienen de ser seleccionadas por los expertos en cine.

Cada año o cada cierto tiempo se van haciendo recopilaciones de este tipo. Así que, si quieres estar a la última en cuanto a las mejores películas del siglo XXI, no te pierdas ninguna de las siguientes. Si todavía no las has visto, siempre es un buen momento para hacer una tarde o noche de cine. ¿Te apuntas?.