Las 10 baladas más hermosas del rock

Always – Bon Jovi

Sin duda, los de New Jersey han tenido numerosos grandes éxitos. Uno de ellos es esta balada que compite muy de cerca con “Bed of Roses”. La canción en sí la podíamos encontrar dentro del disco “Crossroad” que fue lanzado en el año 1994. Tan solo en Estados Unidos consiguió vender más de un millón de copias. Además, hay que decir que es uno de los singles más vendidos de la banda. Aunque como bien decimos, ha tenido muchísimos más.

Aunque en un primer momento la canción estaba destinada para una película, no fue así. Así que “Always” quedó en el tintero. Pero tiempo después le dieron un poco de forma y como no, la lanzaron al mercado. Algo que sin duda, se ha convertido en todo un gran acierto. Una canción perfecta, se mire por dónde se mire. Pero no solo eso, sino que la voz de Jon resalta por encima de todo. Seguro que muchos coinciden en todo esto.