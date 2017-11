La actriz de Smallville que lidera una secta sexual

¿Conoces la serie de Smalville? ¡nos encanta! Smalville es una serie de televisión estadounidense desarrollada originalmente por los escritores y productores Alfred Gough y Miles Millar. Se estrenó el 16 de octubre de 2001 y terminó el 13 de mayor de 2011. Han sido muchos años en los que hemos podido disfrutar de la trama y de sus actores.

Una de las protagonistas es Allison Mack que es hoy noticia por algo que te va a sorprender bastante. Por si no la recuerdas Allison Marck se encargó de dar vida a una dulce chica llamada Chole Sullivan. Era editora y reportera de La antorcha, el periódico instituto de Smalville. Dejando un poco de lado su papel, la actriz ahora ha sido acusada de ser la líder secta sexual de mujeres.

Según dicen la hermandad que lidera se llama DOS. La matriz de la secta viene al parecer dada por un culto llamado NXIVM. Fue denunciado en un artículo del New York Times. Según decía el periódico, al mecánica de la hermandad funcionaba como si fuera una secta. Las mujeres que allí estaban rendían culto a su fundador. Son obligadas a dar fotografías o información a su maestra, quien en este caso es Allison Mack.

Como si no fuera poco tenían que aportar datos que las comprometían. Las que se iniciaban en la secta eran marcadas literalmente como si de una oveja de rebaño fuera. La marca es un homenaje a Keith Rainere, fundador del clan (por ello que el estigma tiene la forma de las iniciales de este) Al entrar en la secta todas se convertían en puras esclavas de la líder. Eran controladas en todo momento. Se las vigila lo que pueden o no pueden comer. Asimismo se convertían en captadoras de las miembros para la secta. Si no conseguían adeptas tenían un severo castigo físico.

La alarma de estas secta saltó cuando Franck Parlato, antiguo portavoz de NXIVM aseguró que una actriz ganadora de Emmy era una reclutadora nata de la hermandad DOS. Más tarde el Daily Mail expuso en un artículo que esta actriz era Allison Mack, aunque recordemos que ella nunca ha sido ganadora de dicho premio.

Se decía que aquellas mujeres que alcancen un mayor estatus dentro de la sexta DOS pueden ser invitadas a las dependencias personales del líder, Keith Rainere ( quien no esconde su auténtica relación con la actriz) Como realmente era de esperar, el grupo ha levantado su voz tras las acusaciones del antiguo portavoz para defenderse “Las alegaciones reflejadas en la historia están construidas en base a fuentes, algunas de las cuales están bajo una investigación criminal o ya imputadas, que actúan como grupo coordinado” Dijeron que buscarán todos los remedios legales para poder corregir esas mentiras.