Kiko Rivera ya no se pone como el Kiko. El espectacular cambio del DJ

El joven Kiko Rivera decidió, hace algunas semanas, de que ya era hora de ir perdiendo esos kilos extras que tiene. Claro está que parece que este método, el de ir a poco a poco perdiendo la grasa acumulada, no es lo suyo. Es por eso por lo que se ha sometido a un intervención muy sencilla de reducción de estómago para empezar a mejorar su calidad de vida.

El cambio ha sido espectacular ya que ha conseguido un cambio de imagen increíble e inigualable. Estamos seguros de que, de haberlos sabido antes, Kiko Rivera se hubiera sometido a la operación mucho antes y no solo para mejorar su aspecto, sino también para mejorar su salud.

Kiko Rivera, la nueva y mejorada versión

A pesar de que ahora ha admitido que le gusta más su cuerpo, en un principio Kiko no se sometió a esta intervención por cuestiones estéticas, sino que lo hizo por cuestiones de salud. El DJ, hijo de Isabel Pantoja, tenía muchos ataques de gota debido a su obesidad. Es por eso por lo que Kiko decidió decir adiós a los kikos, a las grasas y a todo lo demás que le haga subir de peso.

Lo que ha hecho el hijo de la artista es instalarse una banda gástrica en el estómago. Esto ha conseguido hacerlo mucho más pequeño y que, obviamente, tenga menos hambre. Es más, el DJ declara que su cerebro sigue teniendo hambre, pero su estómago no le permite retener más comida.

Cambio de vida total

Pero no solo ha decidido realizarse esta intervención, sino que Kiko Rivera ha decidido hacerse un plan de vida nuevo y ha dejado de fumar, lo cual es todo un logro. También ha decidido empezar a hacer ejercicio diario para poner sus músculos bien fuertes.

Kiko añade que todo está bajo control y que él se encuentra muy bien, aunque la recuperación esta siendo un poco lenta (hay que tener en cuenta que se sometió a la operación en el mes de julio). El joven decidió hacerse esta intervención por la recomendación de su prima Anabel, y parece que está más que contento con el cambio.

Operaciones para adelgazar, ¿Sí o no?

Esto de las operaciones para adelgazar es un tema que causa mucha polémica debido a la gran diversidad de respuestas que se suele obtener. Ahora, ¿Es algo que recomiendan los especialistas? No. Los médicos siempre van a recomendar que se vaya perdiendo peso poco a poco y no de forma tan gradual con una operación. Aún así, parece que Kiko Rivera tenía mucha prisa por rebajar la gota y la presión arterial ya que decidió decirle sí a la operación y no al método tradicional.

Sea como sea, Kiko Rivera está muy emocionado y se siente muy arropado ahora que va a ser de nuevo papá. Así que nada, enhorabuena y a seguir perdiendo kilos. ¡Recuerda dejar los kikos en casa!