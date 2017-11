Kiko Rivera la vuelve a liar y es acusado de infidelidad

Parecía que la vida de Kiko Rivera iba sobre ruedas. Ha perdido mucho peso, está esperando a su segundo hijo con Irene Rosales y la relación con su hija pequeña, Ana, es estupenda. Lo dicho, una vida idílica, hasta que llegaron los nuevos rumores de infidelidad por parte de Kiko Rivera.

Según parece, el DJ podría aparecer en un vídeo besándose con una chica y entrando en un hotel en su último viaje al caribe. Este rumor salió a la luz en el momento menos oportuno ya que Kiko se encontraba en la casa de GH Revolution como invitado especial. Mientras él ha estado en la casa, el rumor se ha expandido como la espuma. Evidentemente, el hijo de la Pantoja no se ha podido defender hasta el momento en el que ha salido de la casa, es decir, cuatro días después de que el rumor saliera a la luz.

Kiko Hernández, el poseedor del vídeo

Fue Kiko Hernández, el colaborador de Sálvame y ex concursante de Gran Hermano, el que puso en alerta a media España por esta noticia ya que fue a él al que le ofrecieron la exclusiva. ¿Cuál fue la reacción de Kiko Rivera? Resoplidos y un ‘siempre la misma historia...’. Aclaró que fue a Punta Cana contratado como DJ pero que, aparte, él fue con un grupo de amigos para una despedida de soltero y, según dice, en una despedida de soltero uno va a ‘pasarlo bien’.

Fiel hasta la médula

Además, Kiko añade que él es ‘totalmente fiel a su mujer ya que tiene a la mujer más maravillosa del mundo’, vamos, que el chico está muy enamorado de Irene y que eso de infidelidades nada de nada, que todo son rumores. Añade que tanto él como su mujer sabían que algo de esto podía pasar al entrar él en la casa, pero que Irene está muy tranquila ya que confía ciegamente en él.

Eso sí, después de estas declaraciones en el plató de televisión pasó algo que no estaba previsto. Kiko Rivera se fue del plató antes de lo esperado (ya que tenía que actuar) para hablar con su mujer Irene de la situación. Después de una larga conversación, Kiko salió muy cabreado, así que intuimos que, por mucha confianza que haya, el vídeo que muestra al DJ es mucho más que eso.

¿Llegó el final de Irene y Kiko?

Esta es una pregunta que está en el aire desde hace unos días pero que no podemos confirmar. Irene sigue su vida de embarazada y no da señales de que la relación con Kiko se haya acabado, al igual que él. Así que tendremos que esperar aún unos días para saber si la pareja del año sigue o no sigue junta, después de estos rumores de infidelidad, esperando a su pequeño bebé con mucha ilusión.