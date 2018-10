Teorías que confirman que Homer Simpson estuvo en coma todos estos años

Su encuentro con Dios

Tenemos que remontarnos al comienzo de toda esta historia. Solo así, podremos entender porqué se nos dice que Homer Simpson estaría en coma durante varios años. Hace también varias temporadas, en total 24, que Homer tiene un encuentro con Dios. Se ve cómo ambos hablan y el protagonista le pregunta cuál es el sentido de la vida. Pero Dios solo tiene una contestación muy rotunda:”¡Lo descubrirás cuándo mueras!.

Claro está que conociendo a Homer, eso de esperar no va con él y tiene que intentar que todo vaya más rápido. Así que, le contesta que no puede esperar tanto tiempo para poder descubrirlo. Pero Dios le vuelve a decir: “¿No puedes esperar seis meses?. Algo que a Homer le deja un poco perplejo, pero donde los espectadores no reparan en ese momento, pues estamos hablando de una serie con gran humor. Al seguir los capítulos, seguro que nadie se dio cuenta de ese pequeño detalle. Pero los productores siempre tienen un as bajo la manga.