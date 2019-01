Harry Potter y otras sagas completas que puedes encontrar en Netflix España

Harry Potter

Harry Potter es una de esas sagas que ya no necesitan ni presentación. Porque todo el mundo sabe y conoce las aventuras que han sido escritas por JK Rowling. Son un total de ocho películas llenas de fantasía y magia, cautivando así a todos los espectadores. Aunque la gran mayoría de ellas, por no decir todas, las han dado en la televisión, quizás no hayas estado atento y se te haya pasado la emisión.

Pues no tendrás problema como Netflix te las acerca de nuevo. En la plataforma podrás disfrutar de las aventuras de Harry Potter y de todos sus compañeros o rivales. Verás los diferentes escenarios, cambio de personajes y hasta la evolución de los de siempre a lo largo de los años. Porque cuando una saga así nos gusta, no importa el tiempo que transcurra porque siempre será bienvenido con gratos recuerdos. El éxito y la crítica siempre han estado de su parte, así que una obra maestra como esta, no podría caer en el olvido.