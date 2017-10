Grupos y artistas que han surgido a raíz de OT

Fórmula Abierta

¿Quién no conoce el grupo de Fórmula Abierta formado por componentes de la primera edición de Operación Triunfo? Geno, Javián, Álex y Mireia fueron los cuatro componentes de este grupo tan cañero, aunque en principio la idea era ser un grupo de versiones y no de originales, pero las cosas cambiaron y al final triunfaron con su ‘te quiero más‘.

Su lema es ‘mejor juntos que separados’ y es que comprobaron que individualmente no se comían ni una rosca, así que, ¿Por qué no inventar un grupo que tan de moda está? Lo cierto es que les fue mucho mejor así que cantando por separado ya que no solían tener demasiado éxito.

La cuestión es que parece que el grupo aún no ha muerto y que Fórmula Abierta regresó a los escenarios hace muy poco tiempo. ¿Tendremos una nueva gira del primer grupo que nació en Operación Triunfo? Parece que sí, aunque no sabemos si sacaran un nuevo disco o si se irán de gira con el antiguo.