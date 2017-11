No todas las películas tienen por qué triunfar en la gran pantalla, aunque esa sea la idea del director, del productor y de los actores. Hay películas que, por diferentes motivos, triunfan más una vez han salido de la gran pantalla. Es más, algunas de esas películas se convierten incluso en grandes obras maestras del cine.

A continuación vamos a hablar de esos grandes fracasos del cine que triunfaron en su emisión en televisión y que, por supuesto, han pasado a la historia como grande películas. No te lo pierdas, quién sabe, quizá hay alguna que aún no has visto y querrías ver.