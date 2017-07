Fracasos: Las 10 peores películas españolas de la historia

¿Sabes cuáles son las llamadas peores películas españolas de la historia?. Sin duda, hoy te hacemos una selección de las 10 que no han tenido críticas muy favorables en su momento. Eso sí, en esta vida todo depende de cómo lo miremos y el cine, no se queda atrás. Es por ello que quizás para muchas personas, no sean películas tan malas.

Aún así, algunos de los títulos te sonarán y otros, si no lo hacen tampoco pasará nada. Porque aunque nuestro cine ha marcado un antes y un después, no siempre lo ha hecho en cuestión de grandes obras de arte. En este caso, te mostramos las peores películas españolas de la historia. ¿Con cuál de todas ellas te quedas?.