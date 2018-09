Muerte de todos los Digimon y otros finales oscuros en las series para niños

Las series para niños no siempre tienen finales felices. Porque pensamos que al estar destinadas para los más pequeños, los malos momentos no existen. Pues no, estamos muy equivocados. Porque realmente hoy comprobaremos cómo también dichas series nos han hecho emocionarnos.

Los pañuelos de papel siempre a nuestro lado cuando hablamos de ciertas series para niños que tenemos ya en el recuerdo. Series impactantes, de éxito y como muchas aventuras, pero que han llegado al final. Porque todo se acaba pero no siempre de la manera que nos gustaría.