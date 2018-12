Famosos que le deben la vida a Netflix y otras plataformas similares

Milli Bobby Brown

Sin duda, uno de los rostros más conocidos gracias a Netflix es Millie Bobby Brown. Aunque es cierto que ya había aparecido en otras series como ‘Modern Family’, el gran éxito no llegó hasta ‘Stranger Things’. Con tan solo 13 años, ya fue nominada a los Premios Emmy. Sin duda, en este caso, ese éxito le ha llegado muy pronto, siendo toda una revelación. Pero no solo ella sino también sus compañeros de reparto. Un grupo muy especial que ha batido todo tipo de récords. Así que, en este caso la hemos destacado a ella.

Cuenta solo con 14 años ya es conocida en medio mundo. Por lo que sin duda, los proyectos seguro que no tardarán en llegar. Aunque por el momento, después de dos temporadas en ‘Stranger Things’ y debido al éxito de la misma, aún le queda para rato. La tercera temporada no tardará en estrenarse y ya se habla de una cuarta o quinta. Pero no más allá. Porque como bien sabemos, los actores también tienen otros proyectos en mente.