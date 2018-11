George Clooney y otros famosos que se arrepintieron de hacer películas de cómics

George Clooney

Por si no te acordabas es cierto que George Clooney también protagonizó una de las películas de cómics más admiradas. Más que nada porque se metió en la piel de Batman. Parecía que dos de los grandes nombres se daban cita en una de las películas más esperadas como era ‘Batman & Robin’. Pero desde luego no fue así como sucedió, sino todo lo contrario. Clooney no quedó satisfecho y el público tampoco.

Parece que la película del año 1997 no había por dónde pillarla. Pero esto dicho tanto por los críticos como todos los fans del superhéroe. El propio actor dijo que no estaba nada satisfecho de su papel ni interpretación. Él mismo se disculpa cada vez que habla de la cinta. Llegó a pensar que podía ser un gran impulso en su carrera, pero como bien decimos, fue todo lo contrario.