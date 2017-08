Famosas ya irreconocibles tras varias operaciones

Donatella Versace

La diseñadora y empresaria es una de las famosas ya irreconocibles. Sin duda, su cambio es bastante drástico. No dudamos en que el tiempo también va haciendo que las facciones no siempre sean las mismas. Las arrugas llegan y la tersura de la piel se va marchando. Aún así, el paso del tiempo es algo que tenemos que afrontar de la mejor manera posible.

Pero muchas famosas se deben a su imagen, por no decir todas, y no quieren pasar por ello. Así que, las operaciones no se hacen esperar. El cambio es bastante importante, tanto en sus ojos como en la nariz o incluso los labios. Todas y cada una de estas partes están más que retocadas, viendo el resultado final. Su éxito en su trabajo no lo discutimos, pero en cuestión de cirugía habría un gran debate.