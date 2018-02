Famosas feas: las peores fotografías de las celebrities

Gwen Stefani

Sin duda, hay modas y estilos que no favorecen nada de nada. Además, aquí tenemos un caso curioso, porque no se trata de que Gwen Stefani esté sin maquillar. Es que en ambas imágenes está maquillada pero de manera totalmente diferente. Bien es cierto que las décadas pasan y con ellas se terminan algunas de las modas que todavía tenemos muy marcadas en la retina. Las cejas muy finas, un cabello en tonalidades rosadas y unos labios en marrón que no favorecen.

Porque la segunda imagen ya tiene otro color. De ahí que podamos decir que se trata de una de las famosas feas realmente. Pero sí que, estas pinceladas se deja ver menos agraciada. Cuanto más pasa el tiempo, Gwen se deja ver más jovial que nunca. Aunque ya con otro estilo más relajado, elegante y que sí saca lo mejor de ella misma.