Fotos del antes y después de Amy Winehouse y otras famosas adictas a las drogas

Amy Winehouse

Toda una promesa y una de las grandes voces que teníamos. Pero dicha voz se apagó demasiado pronto. La cantante y compositora podía mezclar varios estilos musicales y siempre, salía airosa. El éxito la acompañaba, pero quizás no supo encauzarlo. En el año 2003 lanzaba la antesala de su música, con críticas muy positivas. Pero fue tres años después cuando ‘Back to black’ vio la luz. Los premios y los número uno, no dejaban de sucederse.

Fue a partir del año 2004 cuando Amy, tras una ruptura sentimental, comienza a tomar pastillas y tiene un cambio de peso drástico debido a la bulimia. Parece que tras una buena época, vuelve a recaer y en drogas más duras, influenciada por su pareja. Fue en el 2007 cuando tuvo que cancelar algunos conciertos y se dijo que había tenido una sobredosis de heroína, cocaína, alcohol y crack. A partir de entonces el declive no para. En el año 2011 fue hallada muerta por lo que se dijo, fue un colapso ante el síndrome de abstinencia. Fue una de las famosas adictas a las drogas con fatal desenlace.