En Gran Hermano la polémica está servida. Después de la expulsión de uno de sus concursantes por supuestos abusos sexuales, el programa vive una situación que nunca antes había tenido y que tiene que afrontar de la mejor forma posible. No ha sido un hecho leve, sino una acción muy grave la que le ha valido a José María para salir expulsado del concurso de Telecinco.

La cuestión es que no es la primera vez que GH expulsa de forma disciplinaria a un concursante, aunque también es cierto que nunca había sido nada tan grave. Conocemos a continuación todas las veces que GH expulsó de forma disciplinaria a un concursante.