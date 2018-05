Cómo están hoy las actrices de “Sex and the City”

Sarah Jessica Parker es Carrie Bradshaw

Al comienzo de la serie tiene unos 33 años. Su trabajo consiste en escribir una columna semanal en el periódico, ‘The New York Star’. Sin duda, hay que decir que Carrie es fanática de la moda. De hecho tiene un vestidor que se ha convertido en una de las grandes ilusiones de muchas mujeres. Más que nada porque puede combinar prendas de segunda mano con otras de grandes nombres. Sus Manolo Blahnik, no podían faltar en sus estilismos. Tiene muchos romances pero solo uno es el gran amor de su vida.

Mr Big es mucho más que su compañero. Aunque bien es cierto que ella deja claro su punto de vista. Le gusta estar con él, pero ella es independiente en todos los sentidos. En la realidad, Sarah Jessica Parker también es una gran amante de la moda y por lo que no es de extrañar que haya presentado varias colecciones de zapatos así como de perfumes. También en la vida real está casada y es madre. Algo que en la serie, esto último no llega a producirse. No siente la necesidad de ser madre, al igual que otra de sus compañeras de reparto.