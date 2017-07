Cómo está hoy la actriz de “Thriller”

Han pasado ya muchos años desde el estreno de una de las canciones más famosas del mundo. La actriz de “Thriller” protagonizó junto a Michael Jackson, uno de los vídeos más emblemáticos. Ola Ray, que así se llama, contaba con tan solo 22 años cuando se dio a conocer ante todo el mundo.

Pero claro que desde el estreno de la misma, en diciembre del año 1983 han pasado ya unos cuantos años. Aún así, hoy veremos cómo el paso del tiempo le ha sentado muy bien a la actriz de “Thriller”. Ola Ray cuenta con 57 años y todavía se ve más que perfecta. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo?.

Quién es Ola Ray la actriz de “Thriller”

La conocemos por ser la actriz de “Thriller”, de eso no hay duda. Pero ella es Ola Ray, quien además de ser actriz, también fue modelo de Playboy. En el año 1980 ya fue elegida como playmate. Por lo que a finales del año 1983 estaba de plena actualidad. Pero lógicamente todavía alcanzó más fama al aparecer como una de las principales protagonistas de “Thriller”. Gracias a su paso por este vídeo, hizo una gran amistad con Michael Jackson, aunque no de las amistades eternas.

Por aquel entonces al rey del pop se le relacionaba con Brooke Shields. Por lo que aunque la prensa lanzó imágenes de Ola con Jackson, solamente eran compañeros y amigos. Después de esta fama, Ola también participó en alguna que otra película, así como series. Podemos mencionar algunas de ambas como “Cheers”, “Dame un respiro” o bien, “Ciudad de Miedo”, entre otras. Bien es cierto que no han sido grandes papeles, pero se ha mantenido muy activa en el mundo del cine y televisión.

Se dice que hoy en día está viviendo en Los Ángeles y que tiene una hija. Son varias las imágenes que se dejan ver por las redes. Tanto de ellas dos como solamente de Ola. Sin duda, a sus 57 años, está mejor que nunca. El paso del tiempo, como bien hemos mencionado, la ha tratado especialmente bien. Profesionalmente, hoy no se le conoce ningún proyecto reciente. Aunque algunas informaciones apuntan a que se inscribió al programa “Dancing with Stars” pero no la aceptaron

Batalla legal contra los herederos de Michael Jackson

Ola Ray siempre ha tenido palabras estupendas hacia Michael Jackson. Pero después de mucho tiempo de reclamar los derechos de imagen, parece que todo terminó en el juzgado. Según parece, los herederos del cantante no han cumplido con lo acordado. Según parece, ella no obtuvo todos los beneficios que le corresponderían. Algo que ha hecho que tuviera que ir por lo legal. No reclamaba nada más que lo que le correspondía.

Parece que Michael sí se preocupaba por ella y en todas las ediciones de Thriller, intentaba que le llegara lo acordado. Es por ello que Ola no puede decir nada malo de la estrella del pop. Pero por desgracia, quien ahora gestiona todo su patrimonio piensa otra cosa contraria. Finalmente, tras casi cuatro más en los juzgados, parece que Ola ha conseguido recibir una gran parte de lo que le correspondía.

La gran idea de Thriller

El álbum Thriller fue el disco más vendido del año 1984. Contaba con unos 14 minutos, así que más que un vídeo era todo un documental. Se le consideró como el mejor de la historia. Aunque en un primer momento parece que Sony Music no lo tenían tan claro y se negaban a ello. El rey del pop quería grabar un vídeo que narrara una historia. John Landis fue el director del mismo y vio en la idea un gran filón.

Aunque era un proyecto bastante costoso, la idea tenía que triunfar. Michael Jackson quería verse transformado en algo monstruoso y de ahí, fue saliendo la idea original del vídeo. Un vídeo que comenzaba con Michael y su pareja Ola yendo en coche pero éste se queda sin gasolina justo en la peor zona. Pero rápidamente nos damos cuenta de que esta secuencia forma parte de la película que están viendo en el cine.

Justo cuando salen a la calle, parece que nada está de su lado. Van caminando y comienzan a aparecer los muertos vivientes. Poco tiempo después, también Michael Jackson es un zombie. Pero menos mal que en ese momento, cuando Ola decide escapar, se despierta. ¿Realmente ha sido un sueño?. Ni qué decir tiene que se trata de una obra maestra. El impacto que tuvo entre el público es casi imposible de describir. Incluso la cadena MTV lo ponía un par de veces por hora.

Los premios que recibió fueron numerosos. Tanto a la canción como a la coreografía y efectos especiales. Se cree que quizás si no contara con un vídeo así, quizás el disco no hubiera tenido la repercusión que tuvo. ¡Algo que nunca sabremos a ciencia cierta!. También se lanzó un documental con el making of. Allí se vería cómo tanto Ola como Michael parecían divertirse muchísimo.

Algunas de las escenas que protagonizó Ola Ray están grabadas en la calle, nada de usar el estudio para ello. Pudo haber y habrá numerosos vídeos musicales pero sin duda como éste y otros del rey del pop, pocos. Así que, Ola siempre se ha sentido afortunada de haber sido la elegida para este proyecto que permanecerá eterno, pasen los años que pasen.