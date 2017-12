Escenas de sexo excitantes en el cine que no eran fingidas

In the Realm of the Senses (El imperio de los sentidos)

Escrita y dirigida por Nagisa Oshima en el año 1979, la película de El imperio de los sentidos trata de la historia de Sada Abe, una cortesana de origen japonés que fue conocida por asfixiar de forma erótica a su amante, cortarle los genitales y guardarlos en su bolso en el año 1936.

Este película narra su verdadera historia y las escenas de sexo también son completamente reales. Eso sí, ni la extirpación de los genitales ni el asesinato de su amante fueron reales, eso sí que fue completamente fingido.