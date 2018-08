10 inentendibles errores que tuvieron las grandes compañías

Campaña de Levi´s

Lo cierto es que cuando vemos por primera vez una campaña de publicidad sobre un producto, siempre esperamos mucho de él. Pero en ocasiones, las cosas en vivo y en directo no siempre salen como uno espera. Cierto es que Levi´s siempre ha hecho publicidades muy atrayentes.

Pero en este caso parece que no. Su campaña ‘Hotness comes in all shapes and sizes’ no resultó como se esperaba. Si la belleza viene en todas las formas y tallas, tendrá que verse. Porque los compradores esperan que haya tallas para todos, pero en la publicidad solo se veía mujeres delgadas y con una única talla. ¡Algo que no va acorde al anuncio en sí!.