Los grandes errores de los informativos ¡Tierra trágame!

Bárcenas sale de la cárcel y TVE corta la emisión

Una de los grandes errores que se han cometido es el ocurrido hace ya unos años, pero pasará a la historia para siempre. La historia es bastante simple. Luis Bárcenas sale de prisión tras hacer el pago de la fianza y se ve rodeado de micrófonos y grabadores para proceder a entrevistarlo. Un reportero de TVE le hace una pregunta sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular y acto seguido la propia TVE corta la emisión en directo.

Este fue un error muy criticado ya que era un momento clave del ex tesorero del Partido Popular y todos los espectadores deseaban escuchar la respuesta a la pregunta que le hizo el joven periodista. Pero no pudo ser así, no al menos en TVE.

Ana Blanco continuó con el resto del informativo como si no hubiese pasado absolutamente nada, una reacción que dejó perplejos a los espectadores que decidieron cambiar de emisora para escuchar las noticias.