Dominic West y otros actores que rechazaron estar en Juego de Tronos

Aunque no te lo creas, hoy repasamos los actores que rechazaron estar en Juego de Tronos. Mucha gente no lo entendería ya que se trata de una de las series con más éxito de todos los tiempos. Pero es que cada uno, también tiene su vida, sus prioridades y sus gustos. Es por ello que no todos aceptan los trabajos que se les ofrece.

Uno de ellos es Dominic West del que hoy también hablamos y que fue uno de los que no quiso estar dentro del elenco de una serie tan increíble como ésta. Pero ahora tienes que descubrir el resto de los nombres y como no, sus razones para no querer participar en una aventura como ésta.