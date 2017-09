Momentazos del primer documental de Operación Triunfo

Recordamos hoy el programa Operación Triunfo, conocido con las siglas OT y destinado a promocionar el talento de nuevos cantantes, un formato que se expandió por el mundo luego de su espectacular éxito en España. Desde octubre de 2001, cuando se inició en la Televisora Española, se han producido varias temporadas de Operación Triunfo, con cantantes que han alcanzado la cima de la popularidad y millones de discos vendidos.

En octubre de 2016, de la primera temporada de Operación Triunfo, se hace un documental denominado “El Reencuentro”. En él, pudimos contar con los dieciséis participantes que iniciaron este proyecto. Lo que permitió recordar cómo eran sus vidas antes de entrar el casting para ingresar, sus experiencias y recuerdos de Operación Triunfo, así como las trayectorias de sus vidas personales y profesionales hasta el día de hoy. Recordemos algunos de los relatos y momentos más interesantes.

En el reencuentro de los participantes de Operación Triunfo, no quedó duda de que representar a España en Eurovisión, fue uno de los momentos recordados de “El Reencuentro”. Ellos recuerdan que la presión para asistir a Eurovisión era enorme, todos coincidían que debía ir Rosa y aunque era un gran honor, la presión mediática de representar al país era enorme para ella. Recuerda Rosa, que Tony Cruz le dio a elegir quiénes irían, y aclara con fuerza que quería que fueran todos, pero solo podían ir seis personas. Rosa se presentó con su tema “Europe’s living a celebration”, junto a sus compañeros David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Geno, Verónica y Cristina.

Se deja claro que aunque no todos son, hoy día, famosos cantantes, también deben ser reconocidos los esfuerzos, éxitos y trayectorias recorridas por cada uno de los participantes de Operación Triunfo. Así, en El Reencuentro de Operación Triunfo también resaltó la historia de Javián, quien manifestó su desacuerdo con las personas que se compadecen de él porque no ganó o no es un famoso cantante. Se siente orgulloso de su trabajo y hoy es propietario de dos heladerías y participa en un grupo musical.

La primera ganadora de Operación Triunfo: Entre la alegría y el sufrimiento

Rosa López, cuando regresa a la Academia donde se desarrollaba Operación Triunfo, recuerda sus inseguridades hace quince años. Ella sentía que todo lo que hacía iba a salir mal, que las cosas que sus padres le habían enseñado no le servían en ese espacio, incluso hace énfasis al decir que se enfada al ver los videos de esa época. Sin embargo, el aprendizaje es inmenso. Rosa López asegura que eran momentos de competitividad pero con uno mismo, no con los compañeros. Recuerda que cuando ganó, se encontraba entre la alegría y el miedo, sensaciones que no la dejaban tener claro cómo continuar.

Chenoa: “Yo en chándal no salgo más”

Otro de los grandes momentos de El Reencuentro es el abrazo entre David Bisbal y Chenoa. Chenoa cuenta cómo vivió su noviazgo con David Bisbal en Operación Triunfo. Recordó también cuando salió en chándal y le pidió a la prensa un poco de respeto a la intimidad y a las emociones personales, que rodean un momento tan fuerte como la ruptura de una relación sentimental. Ahora nos dice: “yo en chándal no salgo más”. Esta frase se hizo famosa en redes sociales, y ahora es comercializada por Chenoa en su primera colección de ropa.