10 detalles ocultos escondidos en las películas de Marvel

Referencias a Japón en Marvel

En la película de X-MEN, concretamente en ‘Days os Future Past’, se puede ver cómo se hace referencia a Japón. Pero lo mejor de todo es que la referencia tiene una relación con una película anterior de los X-MEN.

Lobezno, o Wolverine, es el que tiene colgadas espadas y un cuadro del monte Fuji en su apartamento. ¿Por qué? Pues porque hace referencia a la película anterior, The Wolverine. Este es un detalle en el que seguro que no te has fijado pero que ahora tiene mucho sentido.