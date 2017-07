El triste destino de Gary Coleman, el actor de Arnold jackson

Hablar de Gary Coleman es mencionar a uno de los actores más reconocidos de la televisión americana. Famoso por su participación como Arnold Jackson en la popular serie “The Diff’rent Strokes”, transmitida desde 1978 hasta 1986, la cual incluso hoy en día es considerada una de las mejores sitcom (series cómicas, cuya duración por capítulo es de aproximadamente 20 minutos).

Gary, quien nació el 8 de febrero de 1968 en Illinois, vino al mundo con una enfermedad congénita renal que alteró su fisionomía y detuvo su crecimiento a muy corta edad. Su baja estatura (1,42m) se convirtió en su característica más resaltante, junto con su agudo sentido del humor; consagrándolo como el personaje que contaba con mayor popularidad en la serie.

La serie tenía como foco central a Philip Drummond (interpretado por Conrad Bain), personaje que vivía en un opulento apartamento en Park Avenue, Manhattan, junto a su hija Kimberly (Dana Plato); y que tras la muerte de su mucama decide adoptar los 2 huérfanos afrodescendientes de la misma: Arnold y Willis Jackson (Todd Bridges).

Este programa se popularizó rápidamente, ya que ponía de manifiesto los temas interraciales, muy ligados al racismo en la sociedad americana de entonces; al mismo tiempo que lograba mostrar los dramas propios de la adolescencia que vivía los personajes principales, y la búsqueda de la integración por parte de los chicos Jackson en esta nueva familia.

La caída de una estrella del tamaño de Gary Coleman

En el mejor punto de la serie, Coleman llegaba a ganar hasta 100.000 dólares por episodio, convirtiéndose en uno de los actores mejor pagados de la televisión, y en la segunda estrella de color con mejor paga, solo superado por Michael Jackson. Por consiguiente, Gary amasó una gran fortuna a una corta edad, pero tristemente la misma fue dilapidada por sus padres, abogados y sus propios excesos a lo largo de los años.

Posterior a la cancelación de la popular serie (producto de los conflictos internos entre los miembros del elenco, y los escándalos protagonizados por los mismos), Coleman protagonizó algunas películas como On the Right Track, y The Kid With the Broken Halo, y participó como invitado especial en algunos programas de televisión, tales como Marred with Children y Los Simpsons.

En el año 2003, Gary Coleman buscando escapar de la identificación con Arnold que lo había perseguido durante años (fomentada además en el poco cambio de su apariencia), Gary decide mostrar un nuevo rostro y se postula para gobernador de California, pero irónicamente es derrotado por el actor Arnold Schwarzenegger.

Finalmente, en mayo del 2010, Gary Coleman fue internado en el centro médico Utah Valley Regional, en la localidad de Provo (Utah), producto de una hemorragia cerebral, que lo sumió en un coma del que no despertó; siendo oficialmente declarado muerto el 28 del mismo mes.