Cristina Pedroche no deja indiferente a nadie. A estas alturas, ya todos sabemos que cada vez que abre la boca, trae consecuencias. En ocasiones porque parece que dice las cosas un poco sin pensar. En otras, porque esas cosas no sabe ordenarlas bien y lógicamente, levantará numerosas críticas en Twitter. Pero no solo eso, sino que además de las palabras están los hechos.

Si los testimonios ya traen cola, sus vestidos y moda en general, tampoco se quedan atrás. Así que, hoy haremos un repaso por todo su brillante repertorio, por el que ya aseguramos que te vas a sorprender. Vas a conocer un poco más a la colaboradora Cristina Pedroche. Uno de los grandes e imprescindibles rostros de la televisión de nuestro país.