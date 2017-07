Cosas que todavía no sabes de la serie “The Walking Dead”

Una de las series más exitosas de los últimos años ha sido “The Walking Dead”. Basada en el cómic que lleva el mismo título, todo empieza cuando un policía llamado Rick Grimes despierta de un coma y ve que la ciudad está llena de zombis. En este entorno postapocalíptico se desarrollan una serie de tramas personales donde los muertos caminantes (the walking dead) son los auténticos amos y señores de las calles.

Desde la primera temporada la serie ha tenido una gran aceptación entre público y críticos, incluso aquellos que no son especialmente aficionados a las series y películas de zombis. En ocasiones el ritmo es un poco lento y las tramas se vuelven algo monótonas, pero en general la serie levanta cabeza y en octubre se estrenará la octava temporada ya. Pero además de todo esto, hay algunas curiosidades de The Walking Dead que quizá no conoces…