Como esta hoy la infartante hija de Paul Walker

¡Seguro que conoces al actor Paul Walke! Este nació en California el doce de septiembre de 1973 y falleció el 30 de noviembre de 2013 Paul fue conocido en su papel de Brian O´Conner. Este personaje salía en la saga de las películas The fast the furious (salió en cinco de las seis entregas) Se le conoce por películas como Timeline, Nunca juegues con extraños y La prueba del crimen. Walker nos dejó el año 2013 Murió en un accidente de tráfico.

Tiene un hija llamada Meadow Rain Walker. Ella quiere que el legado de su padre no se apague. En la actualidad la chica tiene dieciocho años. Tiene una fundación con el nombre de su propio padre y además es modelo ¡descubre lo último de este chica!

Meadow Walker desde que murió su padre ha estado muy aislada del mundo de las redes sociales. Parece que ha recuperado la sonrisa y ha vuelto a aparecer. En su reaparición ha dejado con la boca abierta a muchos de nosotros. Estos años la modelo salía de su casa solo para ir a la fundación de su padre. En la actualidad se le recuerda bien por las fotos tan sexys que colgó en las redes sociales, más concretamente en Instragam.

Hace poco volvió a subir más fotos para demostrar que nada queda de aquella niña inocente que fue. Es una adolescente bastante guapa ¡nada más hay que verlo! Ha heredado la belleza del padre sin lugar a dudas. Hace años solo colgaba fotos en las que aparecía con su padre. En la actualidad todo ha cambiado. Parece ser que le gustan muchos los likes. Le encanta sentirse halagada. Como casi siempre, las famosas que experimentan las redes sociales se hacen adictas y no pueden parar de exponer su vida de esta manera.

¿Cuándo ha cumplido 18 años la hija de Paul Walker?

Una de las fotos más destacadas fue la que subió en 2016 Salía con unos vaqueros y un top blanco. En la foto mira fijamente al foco de la cámara. El sol le molesta e intenta quitarlo de sus ojos. Esta foto tuvo 1,2 millones de likes de sus seguidores. Obtuvo comentarios como: “un ángel hermoso”, “tan guapa como tú padre”, etc. Ha colgado también fotos con ropa muy pequeña, fotos de sus vacaciones en la playa, etc y todas siempre son muy sugerentes. Parece que le gusta llamar la atención.

Desde que el 4 de noviembre de 2017 ha cumplido la mayoría de edad no para de exponerse a la opinión pública. Lo sabe y le gusta. Aunque en EE.UU la mayoría de edad no se adquiere hasta los 21 años, ella se ve ya suficientemente madura como para marcar una vereda en su vida ¡ojala no se tenga que arrepentir de subir tantas fotos sugerentes algún día!