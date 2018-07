Colaboradores de “Sálvame” que ya no recuerdas

Makoke

En la familia Matamoros no están para perder dinero, así que cuando Kiko se marchó temporalmente para hacerse un nuevo retoque, dejó a su mujer, Makoke, como sustituta. Económicamente no les iría mal, pero la pobre acabó traumatizada. Makoke apareció como colaboradora en un momento en el que toda la atención se focalizaba en ella y no pudo asumirlo. En los pocos días, abandonó el plató para no volver. Al final, volvió, como invitada, pero volvió.