10 celebridades que no sabías que usaban peluca

The Queen B, todos la conocen por ser una de las ganadoras de muchos premios en la industria de la música. Aparte de haber estado en el show del medio tiempo del Super Bowl 2013, donde demostró ser una de las celebridades con gran talento y fuerza, llegando a todos con su legado. Y, para quienes no lo sepan, Beyoncé fue nombrada Artista de la Década en el año 2009, por The Observer, y no dudamos que en esta década esté cerca de lograrlo.

Beyoncé es una chica de piel color canela, cosa que nos indica un poco cómo es su hermosa melena, la cual hemos podido apreciar en algunas ocasiones. Sin embargo, sabemos que es una de las celebridades que no sabías que usaban peluca, porque se encarga de utilizar muchos modelos, de tonos muy parecidos, pero de cortes diferentes. Esto, permitiéndole tener una gran versatilidad, a la hora de presentar sus shows.