Belén Esteban y las veces en las que pensamos que debía dejar la televisión

Andrea Janeiro

La hija de Belén Esteban y Jesulín ya es mayor de edad. Esto lo sabemos todos porque el gran acontecimiento de despixelar la imagen de la joven era uno de los más esperados. Pues sí, llegó el gran día después de tantos años. Pero no fue como se esperaba. Andrea no pudo tener un cumpleaños tranquilo a causa de toda la prensa que se congregó alrededor de la discoteca donde pretendía hacer una gran fiesta.

Pero es que después de tantos años escuchando sobre ella, los periodistas estaban ansiosos por verla. Claro que ella dejó bien claro que no quería ser una figura pública. No quiere ser expuesta a la prensa, algo que su madre ha respetado y que ve como también en ocasiones, tiene que enfrentarse a algún compañero sobre el tema. Lo que ha hecho Belén todos estos años, parece que Andrea no lo comparte de igual manera.