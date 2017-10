Así es el nuevo ligue de Brad Pitt

Brad Pitt parece ser que tiene nuevo amor. Hay muchos rumores que confirman que está de nuevo enamorado. Hay posibilidad de que el actor haya cambiado a su querido Angelina Jolie por una versión de lo más adolescente ella. La información está ahí, sobre la mesa y muchos son los que han afirmado esta noticia.

Desde que Brad Pitt se separó de Angelina Jolie muchas son las noticias que se han sucedido tanto en la prensa escrita como en la televisiva. Se ha dicho que el estaba desesperado por volver con su ex mujer, en otras ocasiones que se le podía ver de la mano de otra ¡nadie se aclara con las informaciones! Todo apuntaba a que había olvidado a Angelina, pero en otros momento parecía que no. Le está costando rehacer y componer su nueva vida, esa es la verdad.

¿De quién se trata? ¿lo quieres saber? La chica en cuestión se llama Ella Punrell. Es actriz y apareció en la película de Maléfica. El papel que hacía en ella era de la protagonista de la película, pero cuando era pequeña. La actriz que trabajaba en Maléfica era Angelina Jolie como todos sabemos y por lo tanto parece ser que ambas han podido coincidir en un rodaje.

Esta actriz es mucho menor que Brad Pitt. Tiene ni más ni menos que la mitad de años que su ex mujer. Dicen muchos de los periodistas que tanto la nueva novia como Angelina Jolie se parecen mucho físicamente. Ella Purnell nació en Londres el 17 de septiembre de 1996, por lo tanto es una actriz británica. Es muy conocida por su interpretación en la película de Nunca me abandones y en Miss Peregrine´s Home for Peculiar Children. En 2011 trabajó en Candy (cortometraje) y en Intruders. 2013 fue el años de Kick Ass 2

¿Quién ha soltado la noticia de la nueva novia de Brad Pitt?

¿Quién ha soltado la noticia? La liebre la soltó la revista In touch. Confirmaron incluso la edad de la actriz que tan sólo tiene 21 años ¡es una niña al lado de Brad Pitt! El actor tiene en la actualidad 53 años y por lo tanto la diferencia de edad es más que suficiente. Ella sabe apreciar la belleza madura del actor que es uno de los iconos masculinos de sensualidad más grandes de la meca del cine.

Dicen de Ella Purnell que está tremendamente enamorado de Brad Pitt, pues recibe unas atenciones muy románticas por su parte. El ha caído totalmente rendido a los pies de esta actriz y se lo demuestra por lo que parece ser a diario. A ella la tachan de ser la versión veinteañera de Angelina Jolie. En la actualidad del actor norteamericano está a punto de lanzar una serie de televisión llamada Sweetbitter. Está basada en una novela que lleva el mismo nombre y Ella sería la protagonista.