Ares Teixidó, las fotos que nos hacen entender a Bustamante

No sabemos a ciencia cierta si Ares Teixidó y Bustamante han tenido algo más que una amistad. Aunque en ciertos casos las pruebas parecían ser muy claras, al final, todo se fue al traste. Quizás porque la prensa se adelantó a lo que podía ser la historia de amor del año que acabamos de dejar.

Sea como fuere, lo que da que hablar tiene un porqué. En este caso, dicho porqué se basa en la colaboradora y reportera de todos los rumores, Ares Teixidó. Ella no deja indiferente a nadie. Entre estos rumores, sus colaboraciones y hasta las imágenes que sube a su Instagram, damos buena cuenta de ello.

Las mejores imágenes de Ares Teixidó

Son muchas y muy variadas las imágenes de Ares Teixidó que nos deja en su cuenta personal. Momentos únicos donde todos ellos realzan la belleza de la joven de 31 años. En sus redes sociales nos permite adentrarnos un poco más en su mundo y en su día a día. Ella no tiene reparos a la hora de mostrarnos sus mejores galas como su ropa más íntima. Todo ello siempre decorado con grandes mensajes a la par que positivos. Una de las fotos que más ha llamado la atención es en la que aparece en ropa interior, frente al espejo y con una especie de bata también en color negro.

En verano, son muchas las famosas que también suben imágenes de sus perfectos y esculturales cuerpos. Ares Teixidó no iba a ser menos. Además en este caso, la imagen se acompañaba de un mensaje de lo más positivo: “…No es cuestión de sonreír solo en las fotos. Se debe sonreír en casa, en el trabajo, en verano en incluso en pleno otoño. Sonreír al mundo entero, pero sobre todo, sonreírte a ti”.

Aunque no lo parezca, en esta imagen, Ares Teixidó está enferma. Un virus se apodera de ella pero parece tomárselo mejor de lo que pensamos. Cuando todos estaríamos con una cara de locos, un cabello revuelto y más abrigados que en el Polo Norte, ella todo lo contrario. Será de las pocas personas que hasta está estupenda mientras se recupera de un catarro o virus varios.

Para despedir el año y darle la bienvenida al próximo, la presentadora también optó por una pose de lo más sugerente. Aunque no solo eso, sino que parece que el color del cabello y el del traje en cuestión, iban de lo más combinados. Parece que su look venía dado por una imitación de Rihanna que tenía previsto. Quizás tras estas imágenes y todas las que nos dejamos en el tintero, podemos entender un poco más a Bustamante. ¿O no?.