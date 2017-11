Actores que casi mueren en un rodaje de cine

Hay actores que se mojan en los rodajes demasiado. Tanto es así que algunos han tenido muchos problemas con situaciones en donde han podido perder la vida. La mayoría de los actores y actrices tienen dobles para que no arriesguen sus vidas. Otros no los quieren, pero realmente puede pasar cualquier cosa aunque no estén realizando una escena de riesgo.

Suelen ser actores de la vieja escuela que para impresionar al director ponen toda la carne en el asador. La tragedia marcó algunos rodajes y el caso más mediático fue el Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee que murió en un rodaje tiroteado ¡que miedo! Descubre cuales son los actores que han tenido problemas en un rodaje y que ha punto han estado de perder la vida.

Michael J. Fox tuvo problemas durante el rodaje de la famosa película de Regreso al futuro III (19889). Michael estuvo a punto de morir ahorcado. En una de las escenas, el actor debía de fingir que se ahogaba con una cuerda en el cuello. Estaba encima de una caja y el efecto no era el que se quería. Por este motivo Michael intentó saltar y aguantar más de 30 segundos colgado de la cuerda de verdad. El actor llegó a perder hasta el conocimiento durante el rodaje.

Tom Cruise en Al filo del mañana (2014) Tom adora rodar escenas peligrosas. En Al filo del mañana, fue Emily Blunt casi termina con la vida del actor. En una de las escenas en plena acción, la actriz conducía un coche en el que Tom era el copiloto. Al intentar hacer un derrape la actriz cogió mucha velocidad y terminó estrellando el coche contra un árbol. Ambos se hicieron daño.

Más actores que han tenido problemas con los rodajes

Scarlett Johansson en Lucy (2014) La actriz tuvo un gran susto cuando rodó Lucy. La mochila se enganchó en la puerta del coche en el momento de una huida. Con lo cual, al arrancar el coche la arrastró por el asfalto. Jackie Chan en Supercop (1992) Este actor decidió rodar sobre un poste de metal y se deslizó de tal manera que impactó contra un montón de bombillas que explotaron sobre él. Finalizó la escena con dos vértebras rotas, las manos quemadas y la pelvis dislocada.

Silvester Stallone en Rocky IV (1985) En una de las escenas que tenían tanta realidad, Stallone pidió a su compañero que le pegase lo más fuerte posible para poder derribarlo. Su corazón no pudo aguantarlo y actor terminó en la UCI del hospital durante ocho días.

Charlize Theron en Eon Flux (2005) tuvo un problema y estuvo a punto de romperse el cuello. Dio una voltereta hacia atrás. Fue traslada de urgencia hasta el hospital y el rodaje de la película se paró durante ocho semanas. Estuvo ingresada cinco días y estuvo en rehabilitación tras el incidente.

Meryl Streep en Into the woods (2014) En una escena en donde la veterana actriz tenía que saltar de una mesa, pero se le enganchó el vestido a su zapato. Se cayó hacia atrás y gracias a otro compañero quedó todo en un susto ¡parece ser que los actores tienen que tener mucho cuidado cuando trabajan!