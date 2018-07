10 películas inspiradas en vídeojuegos

Lara Croft – Tom Raider

Ya que apareciera Angelina Jolie como personaje principal, repartiendo justicia a diestro y siniestro, ya era algo para ganarse al público. Desde luego, así lo hizo. Porque una película como ésta tuvo una gran repercusión. Algo que sin duda, ya era conocido por el juego pero que logró obtener una gran recaudación.

Muchos clasificaron una película como ésta como un poco aburrida. No porque la acción no estuviera presente pero sí que el guión dejaba un poco que desear. Paramount se centró en el éxito en general, por lo que pronto preparó una secuela, aunque ésta no tuvo tanto éxito en la taquilla, por lo que ya no había manera de pensar en una tercera.