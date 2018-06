10 películas de amor prohibido que puedes ver

Las películas de amor pueden ser muy variadas. Algunas cuentan con un final de cuento y otras finales totalmente inesperados. Hoy nos decantamos por esos títulos de ayer y de siempre, con los que sacaremos nuestro lado más romántico pero también, el más sensible.

Estas películas de amor son una buena prueba de que, a pesar de ciertas dificultades, uno no puede cerrarse ante unos sentimientos tan fuertes como estos. Si todavía no has visto alguno de estos títulos, donde podrás admirar a grandes clásicos del género, aún estás a tiempo de hacerlo.