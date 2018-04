10 hijos de famosos que parecen adoptados pero no lo son

Seguro que más de una vez viste hijos de famosos que parecen adoptados pero no lo son, secretos de la genética que no sabemos como explicar, por ello te vamos a decir algunos de los casos donde no lo tenemos demasiado claro. Algunos famosos tienen hijos que son completamente iguales, otros en cambio no se parecen en nada.

En estos vamos a ver que cada cual es más diferente, no solo por los casos más conocidos, si no algunos que nos han sorprendido y que seguro que también te sorprenderán a ti. Desde el caso tan famoso como el hijo de Neymar, seguro que te sorprenden los pocos parecidos que tienen estos famosos con sus hijos.