10 errores que no te diste cuenta en La Casa de Papel

La fábrica de la moneda

Uno de los errores más conocidos de la serie es esta curiosidad, desde el año 2015 no se fabrican los billetes en el edificio de la moneda y timbre, que se asignó a una empresa de imprenta de billetes en otro lugar. Uno de los errores que más paso por alto a la gran parte de la audiencia.

Uno de los errores que costó descubrir ya que la gran mayoría no conocía este echo, del que se habló poco en los medios, pero que actualmente no la casa de la moneda no tiene imprentas de billetes. La famosa serie no mencionó para nada estos datos que quedaron así en la serie de netflix.