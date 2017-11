10 curiosidades de Mila Ximénez que seguramente no sabías

Su nombre real

Mila no es un nombre, sino que es un diminutivo. El verdadero nombre de la ex concursante de supervivientes y la colaboradora de Sálvame es Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo. Entonces, ¿Por qué Mila? Bueno, está bastante claro que a la tertuliana eso de que la llamen Milagros no le va mucho. No es un nombre extraño, pero sí que es un poco más largo y queda mejor Mila.

Lo que sí es un poco más extraño son sus apellidos, Ximénez de Cisneros Rebollo, ¿Lo habíais escuchado alguna vez? Yo, personalmente, no.