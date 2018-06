10 “cagadas” que hemos visto en “Cámbiame”

El radical estilo de Gus

Parece que Gus quería cambiar su aspecto, no contento con él, decidió ir al programa para ver qué le iban a proponer. Contaba con 24 años y por lo tanto, necesitaba un aire más fresco a su estilo. Llegó con una camisa en tonos rosa y un pantalón que confirmaban un estilo más serio.

Sin duda, el cambio quizás tampoco era lo que realmente esperaba. Si quería verse cambiado de manera radical, lo había conseguido. El territorio vaquero le arrancaba el protagonismo a su look anterior. Pero no era todo, sino que la gorra como complemento y los piercings hacían el resto del trabajo. El cambio fue brutal, sí, pero quizás no para mejor.