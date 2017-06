10 actrices eróticas con papeles normales en TV

Monique Alexander

Monique empezó a trabajar en la industria de adultos cuando tenía 18 años para complementar sus ganancias como recepcionista, apareciendo en varias revistas para adultos después de su primera sesión de fotos con Earl Miller. No sería hasta el 2001 cuando la veríamos actuar en películas para adultos, comenzando con una escena lésbica en Hot Showers Number 2, siendo contratada por Sin City en ese mismo año. Hizo películas porno como Hotel Erotica, The Sex Spa, Sex House, y Voyeur: Inside Out.

El historial de películas porno y eróticas es bastante extenso pero Monique no se dedicó únicamente a este tipo de entretenimiento. La estadounidense también apareció en una película titulada Spider’s Web con Stephen Baldwin y Kari Wuhrer en 2002. Además, hizo una aparición en el episodio final de la tercera temporada de la serie de HBO, Entourage.