10 actores de cine tan malos que no actuarán más

Durante la década de 2000, la carrera de Catharine Zeta Jones estaba en pleno auge. La actriz protagonizó películas como Ocean’s Twelve o La Leyenda del Zorro, llegando a conquistar un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel como Velma Kelly, en Chicago. Con tanto éxito en el pasado, puede parecer extraño que la carrera de Jones haya disminuido en los últimos años. Tal vez un número de luchas personales, así como el trastorno bipolar de la estrella y los problemas maritales no le hayan ayudado.

No sólo esto, sino que Hollywood no suele aceptar bien los papeles “indie” que la actriz parece estar buscando. Es más común que las actrices comiencen con estos roles y luego pasen a películas más grandes, no lo contrario. Recientemente la actriz habló sobre la falta de papeles para las mujeres mayores en Hollywood, afirmando: “No es que no haya grandes historias que contar acerca de las mujeres en sus 40 años, es sólo que los grandes jefes de Hollywood sienten que los espectadores está menos interesados”.