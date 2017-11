Rasgos en común de las personas inteligentes emocionalmente

Son positivas

Las personas que tienen una inteligencia emocional fuerte son muy positivas. Es cierto que hoy en día es complicado ser positivos. Entre las guerras, las luchas, la corrupción y la poca humanidad se hace difícil pensar en positivo, es más, es mucho más sencillo pensar en negativo.

Las personas emocionalmente inteligentes no se quedan estancadas pensando en que no pueden mejorar el mundo, sino que concentran toda su energía en sacar adelante sus proyectos. Todos sabemos que el mundo está pata arribas, pero eso no tiene que ser un motivo para quedarse en casa y lamentarse.

Así que, si eres una persona negativa, piensa que aquellos que tienen una mayor inteligencia emocional piensan siempre en positivo. Aplícate el cuento.